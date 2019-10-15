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Вторник, 15.10.2019
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Коболев: запасы газа в хранилищах превысили 21 миллиард кубометров

Коболев: запасы газа в хранилищах превысили 21 миллиард кубометров
04:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:К началу отопительного сезона у Украины в подземных хранилищах будет 21 миллиард кубометров газа.

По состоянию на 14 октября Украина накопила в своих подземных хранилищ 21 млрд 25 млн кубометров газа. Об этом сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы готовы защищать энергонезависимость нашей страны следующей зимой - объем газа в ПХГ Украины пересек отметку в 21 млрд куб. м", - отметил он.

Коболев также привел оперативные данные по состоянию на 6:00 14 октября: "Транзит: 194,6; поступления для Украины: 60,2 (в т.ч. российский газ: 0, в т.ч. из стран ЕС: 60,2); наличие газа в ПХГ: 21025,080".

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На прошлой неделе Коболев заявил, что к началу отопительного сезона у Украины в подземных хранилищах будет 21 миллиард кубометров газа. АО "Укртрансгаз" 9 октября полностью завершило подготовку газотранспортной системы Украины к осенне-зимнему сезону 2019/2020 годов.

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Газ, Нафтогаз Украины, Запасы газа, Кубометры, Андрей Коболев.
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