Коболев: запасы газа в хранилищах превысили 21 миллиард кубометров

Новости Бизнеса:К началу отопительного сезона у Украины в подземных хранилищах будет 21 миллиард кубометров газа.

По состоянию на 14 октября Украина накопила в своих подземных хранилищ 21 млрд 25 млн кубометров газа. Об этом сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы готовы защищать энергонезависимость нашей страны следующей зимой - объем газа в ПХГ Украины пересек отметку в 21 млрд куб. м", - отметил он.

Коболев также привел оперативные данные по состоянию на 6:00 14 октября: "Транзит: 194,6; поступления для Украины: 60,2 (в т.ч. российский газ: 0, в т.ч. из стран ЕС: 60,2); наличие газа в ПХГ: 21025,080".

На прошлой неделе Коболев заявил, что к началу отопительного сезона у Украины в подземных хранилищах будет 21 миллиард кубометров газа. АО "Укртрансгаз" 9 октября полностью завершило подготовку газотранспортной системы Украины к осенне-зимнему сезону 2019/2020 годов.