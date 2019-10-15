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В Киеве отменили запрет на продажу алкоголя ночью

В Киеве отменили запрет на продажу алкоголя ночью
03:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета с 2017 года о запрете продажи алкоголя в стационарных объектах торговли в городе с 23:00 до 10:00 утра. Соответствующее решение есть на сайте Единого реестра судебных решений.

Постановление Киевсовета №19 / 1023 от 10 апреля 2017 о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции - Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.

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Киевсовет подала кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций. Отметим, что речь идет именно о постановлении №19 / 1023 от 10 апреля 2017 года.

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Киев, Алкоголь, Запрет, Верховный суд, Продажа алкоголя, Продажа алкоголя ночью.
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