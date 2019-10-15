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На Сумщине у грузовика на ходу отпали колеса

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На Сумщине у грузовика на ходу отпали колеса
03:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Техническая неисправность грузовика стала причиной ДТП на автодороге национального значения.

На Сумщине у грузового автомобиля на ходу отпали колеса. В пресс-службе патрульной полиции Сумской области, 14 октября около 12 часов, экипаж патрульной полиции получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 6-м километре автодороги Н-12 «Сумы-Полтава».

«Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что 31-летний водитель, управляя транспортным средством Scania с полуприцепом, не следил за техническим состоянием своего автомобиля, в результате чего задние левые колеса грузовика отделились и покатились на полосу встречную движения, где повредили автомобиль Volkswagen Crafter», – говорится в сообщении.

В результате ДТП Volkswagen Crafter получил механические повреждения. Водитель грузовика рассказал, что знал о данной проблеме и собственноручно ее устранял, однако до полноценного ремонта дело так и не дошло.

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Патрульные оформили происшествии и составили на водителя Scania административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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ДТП, Фото, Сумщина, У грузовика отпали колеса.
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