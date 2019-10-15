Полиция: акция "Нет капитуляции" собрала 12 тысяч участников

Новости Украины:Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей.

Массовые акции, которые состоялись в понедельник в Киеве, прошли без нарушений. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева со ссылкой на ее начальника Андрея Крищенко.

"По словам Андрея Крищенко, на всех локациях правоохранители не зафиксировали правонарушений. В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали", - говорится в сообщении.

"В целом в первом шествии приняли участие около 6000 человек, а во второй акции, которая продолжалась на Майдане Независимости и завершилась под Офисом Президента, было до 12 000 участников", - отчитались в столичной полиции.

В понедельник, 14 октября, в Киеве состоялся марш "Нет капитуляции!" против реализации "формулы Штайнмайера". Часть участников акции пришла на улицу Банковую к Офису Президента Украины. На здание ОП люди прикрепили фото погибших защитников Родины и наклейки с лозунгами против капитуляции.