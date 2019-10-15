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Официальный курс валют на вторник, 15 октября

Официальный курс валют на вторник, 15 октября
08:35 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:НБУ установил повышенный курс валют на вторник, 15 октября.

На 15 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,54 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 октября установлены на таком уровне:

  • 24.538038 грн за доллар;

  • 27.097355 грн за евро;

  • 0.382070 грн за российский рубль;

  • 30.962037 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 14 октября курс всех указанных валют вырос.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2019 года в обращении в Украине находятся наличные на сумму 391 млрд грн, что на 9,1 млрд грн, или на 2,3% меньше, чем на начало года (400,1 млрд грн)

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НБУ, Нацбанк, Курс валют.
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