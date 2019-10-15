Официальный курс валют на вторник, 15 октября

Новости Бизнеса:НБУ установил повышенный курс валют на вторник, 15 октября.

На 15 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,54 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 октября установлены на таком уровне:

24.538038 грн за доллар;

27.097355 грн за евро;

0.382070 грн за российский рубль;

30.962037 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 14 октября курс всех указанных валют вырос.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2019 года в обращении в Украине находятся наличные на сумму 391 млрд грн, что на 9,1 млрд грн, или на 2,3% меньше, чем на начало года (400,1 млрд грн)