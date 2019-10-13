В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных

Новости Бизнеса:Объем наличных в обращении в Украине за 9 мес. уменьшился на 2,3%.

По состоянию на 1 октября 2019 года в обращении в Украине находятся наличные на сумму 391 млрд грн, что на 9,1 млрд грн, или на 2,3% меньше, чем на начало года (400,1 млрд грн), говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).

Как уточняется в сообщении НБУ в Facebook в пятницу, в наличном обращении находятся банкноты на сумму 388,4 млрд грн (2,8 млрд шт.), монеты - на 2,5 млрд грн (13,3 млрд шт.).

Центробанк также сообщил, что за первые 10 дней октября из обращения вернулось почти 5 млн штук монет мелких номиналов в результате их изъятия из обращения с 1 октября 2019 года. В целом в обращении по состоянию на 1 октября находилось около 5,7 млрд штук таких монет.

Как сообщалось, с 1 октября монеты номиналами 1, 2 и 5 коп. перестали быть средством платежа.