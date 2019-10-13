Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября

Новости Бизнеса:По сравнению с 12 октября курс всех указанных валют не изменился.

На 13 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,53 грн/долл.,

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 октября установлены на таком уровне:

Курс валют 13 октября:

USD 24.53 грн за доллар;

24.53 грн за доллар; EUR 27.05 грн за евро;

27.05 грн за евро; RUB 0.37 грн за российский рубль;

0.37 грн за российский рубль; GBP 30.01 грн за фунт стерлингов.;

30.01 грн за фунт стерлингов.; PLN 6.26 грн за польский злотый;

6.26 грн за польский злотый; BLR 11.89 грн за белорусский рубль;

11.89 грн за белорусский рубль; TRY 5.2 грн за турецкую лиру;

5.2 грн за турецкую лиру; MDL 1.39 грн за молдавский лей.

По сравнению с 12 октября курс всех указанных валют не изменился.

Напомним, объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь 2019 года вырос на 3,1% – до 571,8 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,2%.