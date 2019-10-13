Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября

На 13 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,53 грн/долл.,
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 октября установлены на таком уровне:
Курс валют 13 октября:
По сравнению с 12 октября курс всех указанных валют не изменился.
Напомним, объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь 2019 года вырос на 3,1% – до 571,8 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,2%.