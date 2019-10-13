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Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября

Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября
09:45 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Бизнеса:По сравнению с 12 октября курс всех указанных валют не изменился.

На 13 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,53 грн/долл.,

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 октября установлены на таком уровне:

Курс валют 13 октября:

  • USD 24.53 грн за доллар;
  • EUR 27.05 грн за евро;
  • RUB 0.37 грн за российский рубль;
  • GBP 30.01 грн за фунт стерлингов.;
  • PLN 6.26 грн за польский злотый;
  • BLR 11.89 грн за белорусский рубль;
  • TRY 5.2 грн за турецкую лиру;
  • MDL 1.39 грн за молдавский лей.

По сравнению с 12 октября курс всех указанных валют не изменился.

НБУ объяснил котировку гривны

Напомним, объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь 2019 года вырос на 3,1% – до 571,8 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,2%.

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Все по теме:

Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Минфин, Курс валют.
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