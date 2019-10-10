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НБУ: депозиты в украинских банках за сентябрь выросли на 3%

НБУ: депозиты в украинских банках за сентябрь выросли на 3%
12:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь 2019 года вырос на 3,1% – до 571,8 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,2%.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 5,9%, валютных – на 15,6%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,03% за сентябрь и на 0,7% - с начала года, до 615,1 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам сократились на 1,2% за сентябрь и на 6,9% с начала года - до 15,4 млрд долл.

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Напомним, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 млрд грн, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долл.

Как сообщалось ранее, ПриватБанк стал первым из трех государственных банков, наблюдательный совет которого в составе девяти членов утвердил НБУ в соответствии с требованиями Закона "О банках и банковской деятельности". Об этом информирует прессслужба ПриватБанка.

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НБУ, Гривна, Нацбанк, Банки, Депозиты.
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