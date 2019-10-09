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В НБУ надеятся получить новую программу от МВФ в этом году

В НБУ надеятся получить новую программу от МВФ в этом году
13:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В НБУ заявляют, что новый меморандум с МВФ будет включать все требования, которые не были выполнены по старым программам.

Вероятность получения Украиной новой программы с Международным валютным фондом в этом году высокая, считает первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Как сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на слова Рожковой, новый меморандум с МВФ будет включать все требования, которые не были выполнены Украиной в пределах прошлых программ.

"Меморандум с МВФ безусловно будет содержать блок "ПриватБанка" и других выведенных с рынка банков", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что регулятор поднимал тему судов вокруг банка на встрече с президентом и премьером, поясняя, что решения в пользу прежних собственников создают очень негативный информационный фон для работы банка.

"После первого решения о национализации мы видели явные оттоки средств клиентов - некритичные для банка в целом, но, тем не менее, очень неприятные", - сообщили в НБУ.

НБУ утвердил наблюдательный совет ПриватБанка

Напомним, очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

По оценкам экспертов, Украина будет просить МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом около 10 млрд долл. сроком от 2 до 4 лет.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

Вчера, 8 октября, Хозяйственный суд Киева в очередной раз перенес рассмотрение иска экс-акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи акций финучреждения в период его национализации.

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НБУ, МВФ, ПриватБанк, Программа МВФ, Екатерина Рожкова.
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