Аэромобильность украинцев повысится до 15%: планы правительства

Новости Бизнеса:В правительстве анонсировали меры, позволяющие снизить стоимость авиаперевозок в Украине.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о готовящемся предложении ликвидировать налог на добавленную стоимость (НДС) для снижения стоимости внутренних авиаперевозок.

Об этом он рассказал журналистам на брифинге.

По словам Криклия, такая инициатива государства поступит в ближайшее время, а ликвидация НДС на авиаперевозки позволит значительно сократить стоимость пользования авиатранспортом, что также создаст условия для развития рынка предоставления авиа услуг.

Принятые меры позволят увеличить мобильность граждан по воздуху до 15%, когда на сегодняшний день аэромобильность украинцев составляет 5%.

Ранее в Кабмине предлагали инициативы по увеличению пассажиропотока средствами авиатранспорта. В планах особое внимание будет уделяться развитию лоукост авиасообщеий — до 63%.