Аэромобильность украинцев повысится до 15%: планы правительства

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о готовящемся предложении ликвидировать налог на добавленную стоимость (НДС) для снижения стоимости внутренних авиаперевозок.
Об этом он рассказал журналистам на брифинге.
По словам Криклия, такая инициатива государства поступит в ближайшее время, а ликвидация НДС на авиаперевозки позволит значительно сократить стоимость пользования авиатранспортом, что также создаст условия для развития рынка предоставления авиа услуг.
Принятые меры позволят увеличить мобильность граждан по воздуху до 15%, когда на сегодняшний день аэромобильность украинцев составляет 5%.
Ранее в Кабмине предлагали инициативы по увеличению пассажиропотока средствами авиатранспорта. В планах особое внимание будет уделяться развитию лоукост авиасообщеий — до 63%.