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Аэромобильность украинцев повысится до 15%: планы правительства

Аэромобильность украинцев повысится до 15%: планы правительства
12:04 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:В правительстве анонсировали меры, позволяющие снизить стоимость авиаперевозок в Украине.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о готовящемся предложении ликвидировать налог на добавленную стоимость (НДС) для снижения стоимости внутренних авиаперевозок.

Об этом он рассказал журналистам на брифинге.

По словам Криклия, такая инициатива государства поступит в ближайшее время, а ликвидация НДС на авиаперевозки позволит значительно сократить стоимость пользования авиатранспортом, что также создаст условия для развития рынка предоставления авиа услуг.

Принятые меры позволят увеличить мобильность граждан по воздуху до 15%, когда на сегодняшний день аэромобильность украинцев составляет 5%.

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Ранее в Кабмине предлагали инициативы по увеличению пассажиропотока средствами авиатранспорта. В планах особое внимание будет уделяться развитию лоукост авиасообщеий — до 63%.

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Все по теме:

НДС, Самолет, Мининфраструктуры, Кабмин, Авиаперевозки, Авиасообщение, Владислав Криклий.
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