Долг Коломойского перед Приватбанком увеличился

Новости Бизнеса:С каждым днем сумма иска к Игорю Коломойскому увеличивается на 500 тысяч долларов и сейчас составляет 3 миллиарда долларов.

Сумма исковых требований Приватбанка к экс-владельцам Коломойского и Боголюбову, которую банк пытается возместить в Высоком суде Лондона, ежедневно растет на 500 тысяч долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам победы Приватбанка в апелляционном суде Англии и Уэльса на решение о несоответствии исковых требований банка к прежним владельцам юрисдикции этого суда.

"Основная сумма иска банка в момент инициирования составила 1,9 млрд долларов, в дальнейшем составляла 2,6 млрд долларов и сейчас составляет около 3 млрд долларов, с учетом процентов, которые продолжают начисляться в размере 500 тысяч долларов ежедневно", - говорится в пресс -релизе.

Отмечается, что до национализации из ПриватБанка средства выводились путем выдачи кредитов подконтрольным Коломойскому компаниям. За эти средства компаниии покупали марганцевую руду, яблочный сок и другие товары "в нереальном количестве" по договорам, которые были фиктивными.

Апелляционное решение по делу Приватбанка против экс-владельцев в Лондоне содержит 278 пунктов, каждый из которых принят в пользу банка.

Это решение суда означает, что всемирный арест на активы Коломойского и Боголюбова сохраняется: олигархам еженедельно разрешено использовать не более 20 тысяч фунтов стерлингов.