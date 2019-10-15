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Вторник, 15.10.2019
"ПриватБанк" выиграл дело у экс-владельцев: решение 2018 года отменено
"ПриватБанк" выиграл дело у экс-владельцев: решение 2018 года отменено
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"ПриватБанк" выиграл дело у экс-владельцев: решение 2018 года отменено

"ПриватБанк" выиграл дело у экс-владельцев: решение 2018 года отменено
13:11 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Руководство "ПриватБанка" одержало победу в Апелляционном суде Лондона в деле против его бывших владельцев.

Апелляционный суд Лондона подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск национализированного украинского "ПриватБанка" против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на решение суда, объявленное утром в Лондоне, суд в полной мере удовлетворил апелляционную жалобу "ПриватБанка" по всем вопросам, полностью отменив решение, вынесенное судьей Фанкортом в декабре 2018 года.

"Банк имеет достаточное для судебного рассмотрения дело для полного возмещения 1,9 млрд долл. США (включительно с процентами – 3 млрд долл. США), как заявлено в исковых требованиях", - цитируют в банке решение суда.

Как сообщалось, слушания по этому делу прошли в конце июля. Основным предметом рассмотрения была обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

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Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка, посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Судья аргументировал заключение тем, что банк не предоставил никакого прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В том числе некоторые приводимые банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. В то же время он добавил, что банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства.

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Компания Fieldfisher, представляющая интересы Коломойского, указывала, что суд первой инстанции обязал украинский госбанк оплатить все судебные расходы ответчиков и отменил всемирный арест активов (WFO) на сумму более $2,5 млрд. В том числе суд обязал ПриватБанк в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на GBP7,5 млн, из которых Игорю Коломойскому – GBP4 млн.

ПриватБанк 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса. До рассмотрения апелляции WFO остается в силе.

Ранее Владимир Зеленский рассказал об "интересной позиции" международных партнеров касательно национализации ПриватБанка.

ПриватБанк за 2019 год заработал рекордное количество средств среди всех банков в банковской системе Украины. 

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ПриватБанк, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Апелляционный суд Лондона.
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