Коломойский: Никаких переговоров с властями по "ПриватБанку" нет

Новости Украины:Игорь Коломойский опроверг ведение переговоров с правительством по "ПриватБанку".

Один из бывших владельцев "ПриватБанка" Игорь Коломойский опроверг информацию о ведении переговоров с украинскими властями о компенсации за национализацию банка.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", передает ТСН.

"Я это читаю только в прессе. Никаких реальных переговоров, консультаций не ведется. Компромисс когда нужен, потому что мы от нового владельца акций "ПриватБанка" не отстанем", - сообщил Коломойский.

По его словам, бывших владельцев интересует "ПриватБанк", однако относительно всего можно договориться. "Нас интересует "ПриватБанк", но если этот процесс урегулирования большая сложность, и это может вызвать некую турбулентность на финансовом рынке, то ничего страшного, мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается в бизнесе", - отметил он.

Напомним, газета Financial Times сообщала, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что компромисс по вопросу "ПриватБанка" с бизнесменом Игорем Коломойским возможен. Через некоторое время, он пояснил свои слова, отметив, что правительство не ведет никаких переговоров.

Напоминаем, "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Кабинет министров принял решение национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны. В апреле текущего года суды приняли ряд решений, включая решение об отмене национализации банка. Впоследствии "ПриватБанк", Кабинет министров и Национальный банк обжаловали эти решения в апелляционном порядке.