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ПриватБанк бьет рекорды по чистой прибыли: отчет госбанка

ПриватБанк бьет рекорды по чистой прибыли: отчет госбанка
11:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:ПриватБанк за 2019 год заработал рекордное количество средств среди всех банков в банковской системе Украины.

Национализированный ПриватБанк (Киев) увеличил чистую прибыль по результатам работы за январь-сентябрь 2019 года до 27,4 млрд грн с 5,093 млрд грн за аналогичный период 2018 года, что стало новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины, говорится в релизе банка в среду.

Согласно ему, чистый комиссионный доход банка за девять месяцев составил 13,3 млрд грн (за 9 мес.-2018 – 14,79 млрд грн), чистый процентный доход – 14,7 млрд грн (10,72 млрд грн).

Как сообщалось, чистая прибыль ПриватБанка (Киев) в январе-июне 2019 года составила 18,3 млрд грн, что в 2,7 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года (6,9 млрд грн).

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Чистый процентный доход банка за шесть месяцев составил 9,8 млрд грн, чистый комиссионный доход - 8,5 млрд грн.

НБУ утвердил наблюдательный совет ПриватБанка

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (522,422 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.

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НБУ, ПриватБанк, Доход, Игорь Коломойский, Прибыль Приватбанка.
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