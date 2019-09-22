Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Порошенко: Соглашения Штайнмайера не существует в природе, это выдумки Путина
Порошенко: Соглашения Штайнмайера не существует в природе, это выдумки Путина
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Небитый украинский боксер болезненным нокаутом победил американца (Видео)
Небитый украинский боксер болезненным нокаутом победил американца (Видео)
Все очень серьезно: концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти
Все очень серьезно: концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти

Украинцы увеличили объем денежных переводов из-за границы

Украинцы увеличили объем денежных переводов из-за границы
11:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В ПриватБанке отчитались об использовании их сервисов для осуществления международных денежных переводов.

Объем денежных переводов из-за границы в Украину, которые осуществлялись через сервисы ПриватБанка с начала 2019 года, составил 2,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"С начала года объем денежных переводов из-за границы, которые украинцы получили через цифровые каналы и отделения ПриватБанка, вырос на 19% - до 2,3 млрд долларов США. Об этом в ходе форума Global Payments Day 2019 года сообщила руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко. По ее словам, количество полученных украинцами иностранных переводов с начала года выросло на 28% - до 6,5 млн", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что за 8 месяцев 2019 года объем денежных переводов из Украины за границу увеличился на 67% - до 800 млн долларов США, а их количество на 13% - до 945 тыс. переводов.

ЕБРР "держит руку на пульсе" по ситуации с Гонтаревой и ПриватБанком

Напомним, Александр Данилюк считает, что национализация Приватбанка была одним из самых сложных решений украинского государства.

НБУ согласовал весь набсовет ПриватБанка, 2/3 набсовета Укрэксимбанка и 4/9 набсовета Ощадбанка, и ждет новые кандидатуры от Кабмина и Рады.

 
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПриватБанк, Банк, Денежные переводы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
02 Рассекречена новая версия Toyota RAV4 (Фото)
03 Порошенко о деле "Роттердам+": Я заинтересован в беспристрастном расследовании
04 "Конгресс обязан начать импичмент": от Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским
05 Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Агрессивные браконьеры избили работников национального парка
Браконьеры избили работников национального парка
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому и др.
Указом от 2001 года сегодня в Украине отмечают День партизанской славы
Сегодня в Украине отмечают День партизанской славы
Найди меня, если сможешь: ИИ научился играть в прятки (Видео)
Найди меня, если сможешь: ИИ научился играть в прятки (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь