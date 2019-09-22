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Данилюк о национализации ПриватБанка: Одно из самых сложных решений государства

Данилюк о национализации ПриватБанка: Одно из самых сложных решений государства
05:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Александр Данилюк считает, что приватизация Приватбанка была одним из самых сложных решений украинского государства.

Приватизация Приватбанка в 2016-м году была одним из самых сложных решений, которые приняло украинская государство, поэтому его нужно профессионально отстаивать.

Об этом секретарь СНБО, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает «Сегодня».

"Во-первых, не нужно принимать заангажированные решения. Кейс Приватбанка – это не политический кейс. Что мы как власть должны обеспечить? Прежде всего, чтобы суды независимо и обоснованно, без внешнего воздействия рассмотрели все имеющиеся сейчас дела и приняли решение. Чтобы к ним было доверие и чтобы на эти суды никто не влиял ни властью, ни сама власть. Потому что это наша, как власти, ответственность. И это наш тест", – подчеркнул чиновник.

"Во-вторых, наша ответственность, чтобы все преступления, свидетелями которых мы были за последний месяц, были раскрыты, и те, кто совершили эти преступления, получили наказание. Это также тест для власти. Иначе зачем нам нужны правоохранительные органы, государственные суды, если они не выполняют свою работу? И это тоже тест для нынешней власти", – добавил секретарь СНБО.

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Он отметил, что национализация и рефинансирование Приватбанка на 155 млрд грн многие позиционируют как пиар для власти.

"Но когда речь идет о таких больших суммах – это не пиар. Это – одно из самых сложных решений, которые государство приняло в свое время. Это решение надо профессионально отстаивать. И это также тест – делать все профессионально, чтобы было доверие от граждан Украины к действиям власти. И я уверен, что мы его пройдем", – заверил бывший министр финансов Александр Данилюк.

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ПриватБанк, СНБО, Александр Данилюк.
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