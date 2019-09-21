Данилюк: Нестабильность вокруг "ПриватБанка" негативно скажется на финансовой системе

Новости Украины:Александр Данилюк считает, что нестабильность вокруг "ПриватБанка" плохо повлияет на финансовую систему.

Любая нестабильность вокруг "ПриватБанка" имеет негативное влияние на стабильность финансовой системы, доверие инвесторов и иностранных партнеров.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, сообщает корреспондент Укринформа.

"Любая нестабильность вокруг "ПриватБанка" имеет прямые последствия на стабильность финансовой системы — это доверие инвесторов, доверие иностранных партнеров и доверие к новой власти",- сказал Данилюк.

Напоминаем, Данилюк заявил, что считает, что бизнесмен Игорь Коломойский сам создал условия для обвинений в причастности к поджогу дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой заявлениями в прессе. По мнению Данилюка, подобная ситуация очень опасна и может привести к дестабилизации в стране.