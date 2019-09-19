Данилюк назвал "ящиком Пандоры" ситуацию с Гонтаревой и Коломойским

Новости Украины:Александр Данилюк высказался о ситуации с запугиванием экс-главы НБУ Валерии Гонтарерой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что бизнесмен Игорь Коломойский сам создал условия для обвинений в причастности к поджогу дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой заявлениями в прессе.

Об этом он сообщил в комментарии сайту "НВ".

Данилюк считает, что поджог дома Гонтаревой является целенаправленной травлей с целью запугивания и несет огромную угрозу репутации страны.

"Он (Коломойский - ред.) сам создал все условия для таких обвинений и для неконтролируемого развития событий угрозами во время национализации (ПриватБанка - ред.) через лояльных людей во власти, а также своими заявлениями в прессе", - отметил секретарь СНБО.

По мнению Данилюка, подобная ситуация очень опасна и может привести к дестабилизации в стране. "Я не верю, что это делалось бессознательно, без понимания последствий. Это ящик Пандоры. Волну внесудебных расправ легко начать, но очень трудно остановить", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО также заявил: "Понятно, что причастность к этим преступлениям должна быть доведена уполномоченными органами, однако некоторые из них - политически заангажированные".

По его словам, после подобных событий всегда ждут публичных заявлений - и их было достаточно. "Но вес таких заявлений сейчас минимален - нужны действия", - сказал он.

Данилюк также отметил, что в отдельном обращении он объяснит, что имеет в виду.

Ранее в ночь на вторник дом бывшей главы Национального Банка Украины был сожжен в результате поджога.

Петр Порошенко призвал власть расследовать преступление.