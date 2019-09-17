Поджог дома Гонтаревой: все подробности происшествия (Фото, Видео)

Новости Украины:Сегодня ночью неизвестные подожгли дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

В ночь на вторник, 17 сентября, дом бывшей главы Национального Банка Украины был сожжен в результате поджога, сообщила Гонтарева.

Об этом сообщила экс-глава НБУ в комментарии журналистам.

В сети быстро распространилось видео пожара дома Гонтаревой.

Под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой. По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. pic.twitter.com/vrleTiNus5 — Team Of Zina Portnova (@portnvateam_new) September 17, 2019

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков первым отреагировал на это происшествие, назвав его "недопустимым проявлением криминального давления". Также он пообещал, что в полиции расследуют это дело и приложат все усилия для поиска злоумышленника.

Нічний підпал будинку Гонтаревої - неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він - ворог, який шкодить своїй державі.

Поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 17, 2019

В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский ожидает от правоохранительных органов скорейшего раскрытия дела пожара в доме Гонтаревой.

Также на поджог дома Валерии Гонтарвевой отреагировали в "Европейской солидарности" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Преступники, стоящие за этим актом, должны быть немедленно найдены правоохранительной системой и наказаны по решению суда... Расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей", - заявил Вакарчук.

Тем временем в Нацполиции начали проводить расследование и квалифицировала поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой как умышленное уничтожение имущества.

Также руководитель отдела по коммуникациям Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович сообщил, что на месте пожара дома Гонтаревой была найдена зажигательная ракета.

Правление Национального банка Украины, публично заявило о недопустимости целенаправленных, системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву, а делегация Европейского союза в Украине заявила об ожидании безотлагательного расследования происшествия.