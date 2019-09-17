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Вторник, 17.09.2019
Поджог дома Гонтаревой: все подробности происшествия (Фото, Видео)
Поджог дома Гонтаревой: все подробности происшествия (Фото, Видео)
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Поджог дома Гонтаревой: все подробности происшествия (Фото, Видео)

Поджог дома Гонтаревой: все подробности происшествия (Фото, Видео)
16:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Сегодня ночью неизвестные подожгли дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

В ночь на вторник, 17 сентября, дом бывшей главы Национального Банка Украины был сожжен в результате поджога, сообщила Гонтарева.

Об этом сообщила экс-глава НБУ в комментарии журналистам.

В сети быстро распространилось видео пожара дома Гонтаревой.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков первым отреагировал на это происшествие, назвав его "недопустимым проявлением криминального давления".  Также он пообещал, что в полиции расследуют это дело и приложат все усилия для поиска злоумышленника.

В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский ожидает от правоохранительных органов скорейшего раскрытия дела пожара в доме Гонтаревой.

Также на поджог дома Валерии Гонтарвевой отреагировали в "Европейской солидарности" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Преступники, стоящие за этим актом, должны быть немедленно найдены правоохранительной системой и наказаны по решению суда... Расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей", - заявил Вакарчук.

Тем временем в Нацполиции начали проводить расследование и квалифицировала поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой как умышленное уничтожение имущества.

Также руководитель отдела по коммуникациям Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович сообщил, что на месте пожара дома Гонтаревой была найдена зажигательная ракета.

В США рассчитывают на расследование обстоятельств поджога дома Гонтаревой

Правление Национального банка Украины, публично заявило о недопустимости целенаправленных, системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву, а делегация Европейского союза в Украине заявила об ожидании безотлагательного расследования происшествия.

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Все по теме:

НБУ, Киев, США, Нацбанк, Голос, Арсен Аваков, Николай Жукович, Владимир Зеленский, Святослав Вакарчук, Валерия Гонтарева, Нацполиция, Европейская солидарность.
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