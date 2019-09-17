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В НБУ сделали заявление о терроре против украинских реформаторов

В НБУ сделали заявление о терроре против украинских реформаторов
13:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: bank.gov.ua

Новости Украины:Правление Нацбанка снова высказалось в поддержку Гонтаревой.

Правление Национального банка Украины снова высказалось в поддержку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которой сегодня неизвестные злоумышленники сожгли дом в поселке Гореничи вблизи столицы.

"Мы, правление Национального банка Украины, публично заявляем о недопустимости целенаправленных, системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НБУ.

В Нацбанке назвали ряд инцидентов с Гонтаревой террором. "Его цель - запугать реформаторов украинской экономики, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать. Мы не будем молчать. Ведь это - прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан", - отмечается в заявлении.

Также в правлении НБУ подчеркнули, что этот террор угрожает не только реформам, но и каждому гражданину, его конституционным правам и свободам, гарантом защиты которых должно быть государство.

"И наконец, это полное разрушение нравственных ценностей демократического общества в пользу террора. Мы требуем действий. Правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых Национальный банк ранее передал в правоохранительные органы", - говорится в заявлении.

Правление НБУ настаивает, что конституционные права всех граждан Украины на защиту жизни и здоровья должны быть обеспечены не словами, а действиями.

Вакарчук: Поджог дома Гонтаревой станет экзаменом для правоохранителей

Как сообщалось, неизвестные злоумышленники сегодня ночью сожгли дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

Полиция квалифицировала инцидент как умышленное уничтожение имущества и нашла на пожарище дома зажигательную светошумовую ракету.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей скорейшего расследования поджога.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, назвал этот поджог проявлением криминального давления.

В настоящее время Гонтарева находится в Великобритании. 26 августа экс-глава НБУ была госпитализировали в больницу с серьезными травмами в результате того, что ее сбила машина на пешеходном переходе в центре Лондона.

Также 5 сентября ночью, неизвестные сожгли автомобиль невестки экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева, на парковке в центре Киева.

После этих двух инцидентов правление Национального банка заявило об организованном и целенаправленном психологическом и физическом давлении, в связи с чем призвало правоохранительные органы обеспечить проведение оперативного и объективного расследования данных случаев и привлечь виновных к ответственности.

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НБУ, Нацбанк, Валерия Гонтарева.
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