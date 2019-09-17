Возле дома Гонтаревой правоохранители обнаружили неожиданный предмет

Новости Украины:На месте пожара дома Гонтаревой найдена зажигательная ракета.

В ходе следственных действий на месте пожара дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области найдена зажигательная ракета и ряд других вещественных доказательств, которые в настоящее время изучаются криминалистической лабораторией, заявляет руководитель отдела по коммуникациям Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

На вопрос журналистов о том, соответствует ли правде информация о том, что на территорию домовладения Гонтаревой в ночь на вторник был брошен "коктейль Молотова", что и стало причиной пожара, он сказал: "Не было такого коктейля Молотова - мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа".

"Возможно, военная (ракета – ред.), а возможно и самодельные устройства были. Именно для этого и работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы на исследование, чтобы выяснить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы", - добавил Жукович.

По его словам, на месте пожара был найден еще ряд вещественных доказательств. "К сожалению, не могу их сейчас озвучить", - сказал спикер облуправления полиции.

При этом Жукович отметил, что правоохранители рассматривают все возможные версии пожара. "Мы не исключаем и версию даже и короткого замыкания. Возможно", - сказал он.

Спикер Киевской областной полиции рассказал, что в настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, которые смогут помочь правоохранителям установить личность человека, который может быть причастен к поджогу. "Предварительно мы говорим о том, что было какое-то проникновение сюда на территории незаконное… На камеру пока попал один человек", - сказал Жукович.

Как сообщалось, утром во вторник Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи под Киевом был сожжен ночью в результате поджога. "Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить", – заявила она.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.