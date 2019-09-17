Вакарчук: Поджог дома Гонтаревой станет экзаменом для правоохранителей

Новости Украины:Лидер партии Голос призвал власти незамедлительно расследовать поджог дома Гонтаревой.

Сегодня бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области был сожжен ночью в результате поджога. Бутылку с зажигательной смесью бросили через забор.

Сейчас Гонтарева находится в Лондоне, где проходит курс лечения после аварии.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук прокомментировал эту ситуацию так:

"Преступники, стоящие за этим актом, должны быть немедленно найдены правоохранительной системой и наказаны по решению суда... Расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей.

Неприкосновенность и защита собственности - основа для любого экономического роста. Это также базовая потребность любого инвестора, о привлечении которых так любит говорить президент в видеообращениях и премьер-министр на международных форумах. Качество и скорость расследования такого дерзкого преступления станет настоящим сигналом для бизнеса и инвесторов, а также настоящим экзаменом для правоохранительных органов".

Напомним, Владимир Зеленский ожидает от правоохранительных органов скорейшего раскрытия дела пожара в доме Гонтаревой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал ночной поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления.

Ранее, 30 августа, экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона, и она находится в больнице.

Кроме того, в ночь на 5 сентября неизвестные подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку бывшей главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.