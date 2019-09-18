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Поджог дома Гонтаревой: генпрокурор сделал заявление

Поджог дома Гонтаревой: генпрокурор сделал заявление
08:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Руслан Рябошапка призвал не делать поспешных выводов относительно пожара в доме Валерии Гонтаревой.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка призвал не делать преждевременных выводов относительно пожара, произошедшего в ночь на вторник под Киевом в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

"Не нужно каких-то преждевременных выводов относительно того, что там было, кто виноват или кто может быть виновен. Давайте дождемся результатов, хотя бы предварительных", - сказал он журналистам во вторник вечером в Киеве.

Генпрокурор подчеркнул, что расследование необходимо провести быстро, но это не должно навредить его качеству.

Отвечая на вопрос, связывает ли он ДТП в Лондоне, в котором пострадала Гонтарева, поджог автомобиля ее невестки в Киеве и пожар дома, Рябошапка заявил: "Мы забегаем немного вперед. И связываем эти вещи в определенную цепочку. Вы связываете и Гонтарева. А я говорю, что пока рано делать какие-либо выводы, кого-то обвинять и строить цепочки, которые потом приводят в нашем воображении к определенным персонажам. Гонтарева же не зря проводит такую цепочку, на одном из концов которой, мы знаем кто. И Гонтарева четко на это указывает".

Поджог дома Гонтаревой: все подробности происшествия (Фото, Видео)

Как сообщалось, утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

В Офисе президента заявили, что пожар в доме Гонтаревой – дерзкое преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Позднее пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома Гонтаревой.

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Руслан Рябошапка, Валерия Гонтарева, Поджог дома Гонтаревой.
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