Национализация ПриватБанка: Президент обещает отстаивать интересы страны

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал об "интересной позиции" международных партнеров касательно национализации ПриватБанка.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать интересы страны в вопросе оспаривания в судах национализации ПриватБанка (Киев) его бывшими акционерами, однако не намерен напрямую вмешиваться в судебный процесс.

"Посмотрим на результат (судебного спора о возврате акций экс-владельцам банка – прим. ред.). Если результат будет такой, что мне надо будет защищать страну, я буду защищать наше государство", – сказал глава государства в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

По его словам, Международный валютный фонд и другие международные партнеры страны обеспокоены вопросом оспаривания в судах национализации ПриватБанка. "На встрече с ними я всегда говорю: так вы хотите, чтобы я как-то влиял на это? Нет, вы как президент лучше не влияйте. А что я должен делать? Вы как-то не влияйте, но влияйте. Это очень интересная позиция", - сказал Зеленский.

При этом Президент Украины подчеркнул, что не намерен напрямую вмешиваться в судебный процесс: "Я честно говорю: пока в своей жизни ни одному из судей не звонил, не общался по телефону ни с одним из них, ничего не просил. Хотя у меня как у человека много вопросов к нашему суду, но я не могу влиять", - сказал он.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева по рассмотрению иска экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тое время его акционерами, может принять окончательное решение 17 октября.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

Стороны в ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.

Хозсуд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка и объявил перерыв в нем до 1 октября, а затем до 8 октября, после чего до 17 октября.

В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка, Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо этого, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.