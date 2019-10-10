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Четверг, 10.10.2019
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Зеленский заявил, что готов к Майдану, к которому подталкивает Порошенко

Зеленский заявил, что готов к Майдану, к которому подталкивает Порошенко
11:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал, что готов к диалогу с людьми в любой момент своего президентства.

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что кровопролития в случае организации массовых акций, к которым подталкивает пятый президент Украины Петр Порошенко, не будет.

"Он (Порошенко - прим. ред.) против разведения (сил) и ему кажется, что в связи с этим может быть Майдан… он несколько подталкивает людей и своими СМИ, и своими действиями", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)

Говоря о том, готов ли он к диалогу с людьми, которые выходят на Майдан и какова будет его реакция, президент отметил: "Я общаюсь с людьми, и я готов общаться… Я ничего этого не боюсь, в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, смотрите, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь".

"Но люди должны знать, что они выберут. Они точно тогда не выберут прекращение войны, и они точно будут выбирать среди того "меню"… которое есть на этом продажном политическом рынке", - добавил глава государства.

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Как известно, информация о согласовании "формулы Штайнмайера" с 1 октября вызвала акции протеста на Майдане Независимости и возле Офиса президента Украины.

Порошенко принимал участие во Всеукраинском вече на Майдане "Остановим капитуляции".

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Петр Порошенко, Президент Украины, Владимир Зеленский, Пресс-марафон Владимира Зеленского.
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