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Четверг, 10.10.2019
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
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Зеленский назвал свою миссию на посту Президента Украины

Зеленский назвал свою миссию на посту Президента Украины
11:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский подчеркнул, что его избирали как президента, который "прекратит войну".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его миссией является завершение войны на Донбассе. Об этом президент заявил в ходе пресс-марафона.

"Я думаю, что именно это моя миссия (на посту президента - завершение войны на Донбассе", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что его избирали как президента, который "прекратит войну".

"Именно таким Зеленский остается и всегда будет оставаться таким человеком", - добавил он.

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)

Зеленский отметил, что сегодня на оккупированной территории есть много людей, которые считают себя украинцами. Он подчеркнул, что по разным причинам, в частности, потому, что не могут оставить родных людей, на оккупированной территории остаются много украинцев.

"Кто этот человек? Он сепар? Он боевик или он украинец? Это украинец. Этот человек - он нормальный. Обычный украинец, который не может оставить своих родителей", - подчеркнул Зеленский.

По мнению Зеленского, именно власти виновны в том, что не обеспечили возможность переезда многих людей с оккупированной территории. По его словам, если на Донбассе какой-то человек думает, что он не украинец, то "я не могу сейчас влезть ему в мозг и не могу ему объяснить - это его видение и это его желание".

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Он подчеркнул, что вся "та часть людей, которые живут там, и они знают, думают и ощущают себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территорией".

Зеленский подчеркнул, что "это наш план А".

"А "план Б" - все, кто ощущают себя украинцами, - если у нас будет долгая, долгая история, долгий, долгий путь с возвращением территорий, то приоритетом все равно будут люди, и мы должны обеспечить им возможность быть здесь", - сказал президент.

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Крым, Донбасс, Президент Украины, Владимир Зеленский, Пресс-марафон Владимира Зеленского.
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