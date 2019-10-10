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"Шантажа не было": Зеленский о телефонном разговоре с Трампом

"Шантажа не было": Зеленский о телефонном разговоре с Трампом
10:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вопросы поставок оружия и компании Burisma не поднимались.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом не было никакого шантажа, как и вопросов по поставкам оружия в Украину и по компании Burisma.

"С оружием и историей с "Бурисмой" это никак не связано… Шантажа не было, это не было предметом разговора", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)

"Звонок ни как не мог влиять на наши отношения с Америкой", - подчеркнул глава Украинского государства.

Пресс-марафон с президентом проходит на территории Kyiv Food Market на Печерске в столице. В Офисе президента сообщили ранее, что Зеленский планирует отвечать на вопросы представителей СМИ весь день.

Белый дом ранее опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским от 25 июля. Из документа следует, что американский президент в беседе действительно касался дел бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в Украине. Однако, исходя из опубликованного документа, нельзя сделать однозначный вывод о давлении на Зеленского во время разговора. Президент Украины ранее заявил, что Трамп давления на него не оказывал.

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Все по теме:

Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пресс-марафон Владимира Зеленского, Телефонный разговор Зеленского и Трампа.
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