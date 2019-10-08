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Дело Коломойского по возврату акций ПриватБанка вскоре получит свое завершение

Дело Коломойского по возврату акций ПриватБанка вскоре получит свое завершение
19:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Хозсуд Киева 17 октября может принять окончательное решение по иску Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка.

Хозяйственный суд Киева по рассмотрению иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами, может принять окончательное решение 17 октября, сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.

"Это уже было рассмотрение по сути. Изучались материалы, изучались обстоятельства. Окончательно решение по ПриватБанку может быть принято 17 октября после проведения дебатов", - сказал Пожидаев агентству "Интерфакс-Украина" по завершении заседания суда во вторник, которое началось 14:00 и продолжалось с небольшим перерывом до 18:45.

"Суд завершил рассмотрение встречного иска ПриватБанка. Закончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национального банка Украины.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда какПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

Стороны в ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.

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Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка и объявил перерыв в нем до 1 октября, а затем до 8 октября.

В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка, Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо этого, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.

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НБУ, ПриватБанк, Нацбанк, Игорь Коломойский.
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