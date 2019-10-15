Смолий посетит собрание МВФ и Всемирного банка

Новости Бизнеса:Делегация Нацбанка едет в Вашингтон на собрание МВФ и Всемирного банка.

Делегация Национального банка во главе с председателем Яковом Смолием отбывает сегодня в Вашингтон для участия в Ежегодном собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

"Глава Национального банка Украины Яков Смолий отбывает сегодня в Вашингтон, США, для участия в Ежегодном собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. В собрании также примут участие первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, заместитель председателя Дмитрий Сологуб, которые присоединятся к украинской делегации 16 октября", - говорится в сообщении.

Ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка пройдет в течение 14-20 октября 2019 года.

Отмечается, что во время Ежегодного собрания украинская делегация проведет ряд рабочих встреч с представителями МВФ, Всемирного банка, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных инвестиционных компаний и банков, а также двусторонние встречи с руководителями ряда центробанков.