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МВФ сделал прогноз роста ВВП в Украине на 2020 год

МВФ сделал прогноз роста ВВП в Украине на 2020 год
18:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:МВФ ожидает роста ВВП Украины на 3% в 2020г.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП на 3% по итогам 2019 года и 3%-го роста в 2020 году, свидетельствует обнародованный на сайте фонда макроэкономический прогноз.

Согласно макропрогнозу, обнародованному во вторник, МВФ ожидает также, что уровень инфляции по итогам текущего года в Украине составит 8,7%, а в 2020-м снизится до 5,9%.

Рост потребительских цен на конец этого года составит 7%, а в конце 2020-го - 5,6%, свидетельствуют материалы макропрогноза.

Согласно ожиданиям Фонда, в 2024 году реальный ВВП может ускорить свой рост до 3,3%, тогда как инфляция к 2024 году снизится до 5%.

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Как указано в материалах, дефицит текущего счета в этом году ожидается на уровне 2,8%, а в следующем увеличится до 3,5%.

При этом уровень безработицы в этом и следующем году ожидается на уровне 8,7% и 8,2% соответственно.

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Украина, МВФ, ВВП.
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