Рост ВВП Украины может дойти до 4% к 2021 году - Всемирный Банк

Новости Бизнеса:Всемирный Банк улучшил прогноз роста ВВП в 2020 году до 3,4%.

Всемирный банк (ВБ) с учетом итогов первого полугодия улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 2,7% до 3,4%, ожидая его дальнейшего ускорения в 2020 и в 2021 годах до 3,7% и 4,2% соответственно.

"Если новое правительство достигнет амбиционных целей реформ, рост может дойти до 4% к 2021 году", - говорится в октябрьском отчете ВБ "Миграция и утечка мозгов".

Аналитики уточняют, что речь идет о возобновлении банковского кредитования путем завершения реформы госбанков, о создании прозрачного рынка земли, за счет земельной реформы, а также о приватизации госпредприятий, продолжении антимонопольной политики и о борьбе с коррупцией.

Кроме того, банк указывает на необходимость дальнейшего снижения инфляции, восстановления международных резервов, решения текущих проблем с расходами и обеспечения надлежащего финансирования реформ для достижения макроэкономической стабильности.

По мнению экспертов, прекращение финансирования и продвижения реформ приведет к усилению недоверия инвесторов и макроэкономической уязвимости, а также к сокращению внутреннего спроса, что в результате обусловит резкое падение темпов роста ВВП до 2% и ниже.

Согласно ожиданиям ВБ, по итогам 2019 года дефицит государственного бюджета в Украине составит 2,2% ВВП. Эксперты прогнозируют дальнейшее уменьшение этого показателя до 2,1% ВВП в 2020 году и до 1,9% ВВП - в 2021 году.

Согласно прогнозу ВБ, уровень государственного долга также продолжит снижение в текущем году до 53% ВВП, но вырастет в 2020 и в 2021 годах до 54,6% ВВП и до 55,3% ВВП соответственно.

Как указано в материалах, дефицит текущего счета продолжит расти: в 2019году - до 3,5% ВВП, в 2020 – до 3,8% ВВП и в 2021 – до 4,3% ВВП.

Одновременно банк ожидает медленного увеличения притока чистых прямых инвестиций в 2019-м и 2020-м годах до уровня соответственно 2,2% ВВП и 2,3% ВВП.

При этом инфляция возьмет тренд на снижение: с 9,5% по итогам прошлого года до 6,8% в этом году, а также 6% и 5,4% в 2020 и 2021 годах соответственно.

Согласно отчету экспертов ВБ, основным риском для экономики Украины является острая потребность в финансировании. Так, по расчетам аналитиков, потребуется около $11 млрд в год, или 8% ВВП, для погашения государственного долга и финансирования бюджетного дефицита в текущем и двух следующих годах.

"Для мобилизации необходимых финансовых средств крайне важно сохранить динамику реформ и финансовую дисциплину, продолжая при этом сотрудничество с партнерами по процессу развития", - говорится в обзоре.