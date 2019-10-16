Маркарова с делегацией вылетела на переговоры в США

Новости Бизнеса:Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2019 году на уровне 3,0%.

Министр финансов Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон на переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями Об этом Оксана Маркарова сообщила в Facebook.

«Украина завершает свой рабочий день, а мы небольшой делегацией начали свой долгий перелет в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских минфинов, американского Казначейства и инвесторами», - написала глава Минфина.

Как сообщалось, Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2019 году на уровне 3,0%, что является лучшим показателем на текущий год, чем прогнозировалось шесть месяцев назад.

В сравнении с другими странами в группе развивающихся рынков, в Европе у Украины средние показатели. Так, самый высокий рост ВВП в 2019 году прогнозируется в Венгрии (4,6%), самый низкий уровень – в Турции (0,2%). Средний показатель по группе составляет 1,8%.