Могерини: устойчивость Украины является одним из главных интересов Евросоюза

Новости Украины:Высокий представитель ЕС Федерика Могерини, выступая в Оксфордском университете, назвала укрепление Украины одним из приоритетов Евросоюза.

«Мы все больше осознаем, что нет противоречия или соревнования между национальным интересом европейских стран и нашими коллективными европейскими интересами... Наоборот, единственный путь для эффективного служения национальным интересам проходит через наши коллективные инструменты и политику», - отметила Могерини.

При этом она привела несколько примеров: сохранение ядерной сделки с Ираном отвечает коллективным интересам Европы, и одновременно национальным интересам каждой европейской страны. «Это же касается экономического роста в Африке или устойчивости Украины», - подчеркнула дипломат.

Перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Могерини заявила, что Евросоюз и международное сообщество должны продолжать поддерживать реформы и территориальную целостность Украины.