Новости Украины:Людмила Денисова просит международное сообщество о поддержке и присутствии на первом заседании суда по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о нарушении прав фигурантов дела так называемой "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", которые находятся в местах несвободы в РФ, и призывает международное сообщество к участию в первом судебном заседании, запланированном на 29 октября.

Денисова на своей странице в Facebook сообщила, что во вторник состоялась встреча с родственниками, адвокатами и правозащитниками так называемой второй Бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир". Во время встречи стала известна информация о физическом и психологическом состоянии удерживаемых граждан Украины.

"В связи с этим, срочно обращаюсь к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову принять срочные меры для восстановления прав граждан Украины. Также обращаюсь к международному сообществу с просьбой оказать поддержку и принять участие представителями соответствующих институтов 29 октября 2019 года в первом судебном заседании и последующих по делу "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", - отметила украинский омбудсмен.