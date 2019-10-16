Оржель и представители ЕИБ обсуждали энергетический сектор Украины

Новости Бизнеса:Для обсуждения актуальных вопрос относительно энергосистемы Украины прошла встреча министра энергетики Украины и представителями ЕИБ.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель провел встречу с председателем постоянного представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жаном-Эриком де Загоном, во время которой стороны обсудили анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Встреча проведена с целью обсуждения вопросов по проектам в области энергетики, финансируемых за счет ЕИБ, анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", транзита газа, основных направлений работы в сфере энергоэффективности и перспектив внедрения рынка зеленых облигаций", - указали в ведомстве.

В частности, министр рассказал о приоритетах в реформировании энергетического и экологического секторов и отметил сохранение курса на интеграцию энергосистемы Украины в европейскую энергосистему ENTSO-E и европейские энергетические рынки. При этом обратил внимание на необходимость в периодическом пересмотре Энергетической стратегии Украины с учетом новых вызовов и приоритетных задач сохранения окружающей среды.

"Министр отметил прогресс Украины в решении ключевых вопросов реформирования, в частности по анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины", завершение которого является одним из приоритетов правительства, а также реформы НЭК "Укрэнерго" и сертификации как независимого европейского системного оператора", - добавили в министерстве.

Участники встречи обсудили состояние реализации совместных с ЕИБ инвестиционных проектов. Сейчас, как указано, в министерстве в стадии реализации 2 таких инвестиционных проекта: "Реабилитация гидроэлектростанций" и "Реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", объем займа которых составляет 350 млн евро.

"Перспективой дальнейшего сотрудничества с международными финансовыми организациями является подготовка приоритетных инвестиционных проектов в энергетической сфере, которые по своему масштабу и значимости могут претендовать на национальные проекты. Это, в частности, реабилитация гидроэлектростанций (III очередь), увеличение мощности Каховской ГЭС и строительство Каневской ГАЭС и Ташлыкской ГАЭС", - отметили в ведомстве.

По итогам встречи стороны выразили надежду на расширение дальнейшего сотрудничества.