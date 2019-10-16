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Цены на нефть не восстановились после падения

Цены на нефть не восстановились после падения
10:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В результате падения цены на нефть плохо восстанавливаются, нефть марки Brent - выше $58,8 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок слабо восстанавливаются на азиатских торгах в среду после падения по итогам двух предыдущих дней.

Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг. По прогнозам экспертов, они увеличились пятую неделю подряд.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 МСК подорожали на $0,1 (на 0,17%) - до $58,84 за баррель. Во вторник их цена снизилась на $0,61 (на 1,03%), составив на закрытие $58,74 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,08 (на 0,15%) - до $52,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,78 (на 1,46%), закрывшись на отметке $52,81 за баррель.

Нефть в мире начала дорожать после слов генсекретаря ОПЕК

Негативное влияние на рынок оказывают как прогнозы ухудшения ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, так и сомнения в способности США и Китая урегулировать торговые споры.

"Нефть стала очень чувствительной к вопросам торговой войны США-КНР и опасениям относительно глобального роста", - отмечают аналитики Commonwealth Bank.

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Международный валютный фонд во вторник опубликовал обновленный прогноз, согласно которому темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками. МВФ также ухудшил оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3% с ранее ожидавшихся 3,2%, в следующем году - до 3,4% с 3,5%.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду снизилась на 0,2% - до 462,8 юаня за баррель.

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США, Доллар, Нефть, Brent, Баррель.
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