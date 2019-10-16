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Украина увеличила выплавку стали

Украина увеличила выплавку стали
10:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Минэкономики прогнозируют наращивание выплавки стали и добычи железной руды за период 2019 года.

Металлургические предприятия Украины по итогам 2019 года, как ожидается, нарастят выплавку стали на 4% по сравнению с 2018 годом - до 21,927 млн тонн.

Как сообщается в справочных документах Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, выпуск общего проката возрастет на 3% - до 18,842 млн тонн, выплавка чугуна - на 1%, до 20,690 млн тонн.

Прогноз основан на производственных показателях января-сентября текущего года, уточнили в министерстве.

При этом источник агентства в Минэкономики добавил, что при сохранении существующих тенденций поставки металлолома на метпредприятия снизятся на 6% - до 3,128 млн тонн.

Выпуск труб в текущем году может возрасти на 5% - до 1,079 млн тонн, кокса снизится на 5% - до 10,305 млн тонн и сохранятся метизов на уровне 186 тыс. тонн.

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Вместе с тем горнорудные предприятия могут увеличить добычу железной руды на 4% - до 75,899 млн тонн, выпуск железорудного концентрата – на 5%, до 63,273 млн тонн, подготовленного железорудного сырья - на 1%, до 53,376 млн тонн, в том числе производство агломерата сохранится на уровне предыдущего года - 31,7 млн тонн, а окатышей возрастет на 1% - до 21,676 млн тонн.

Как сообщал "Укрметаллургпром", в январе-сентябре 2019 года произведено 47,33 млн тонн железорудного концентрата (105% относительно аналогичного периода 2018 года), 23,71 млн тонн агломерата (101%), 16,21 млн тонн окатышей (101%), 7,71 млн тонн кокса валового (96%), 15,48 млн тонн чугуна (101%), 16,4 млн тонн стали (104%), 14,09 млн тонн проката (102%), 807 тыс. тонн трубной продукции (96%).

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В 2018 году в Украине произведено железорудного концентрата – 60,32 млн тонн (99,7% относительно 2017 года), агломерата – 31,68 млн тонн (103%), окатышей – 21,36 млн тонн (106%), кокса валового (6% вл.) – 10,83 млн тонн (104%), чугуна – 20,56 млн тонн (102% с учетом работы в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ и 105% без их учета), стали – 21,1 млн тонн (98,5% и 101% соответственно), проката – 18,36 млн тонн (100% и 103% соответственно), трубной продукции – 1,1 млн тонн (106%).

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Железная руда, Металлургия, Метал, Минэкономики, "Укрметаллургпром".
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