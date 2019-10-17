Нефть дешевеет на информации о повышении запасов в США

Новости Бизнеса:С начала текущей недели Brent подешевела примерно на 1,8%.

Цены на нефть в четверг снижаются на данных Американского института нефти (API) о резком повышении товарных запасов в стране за прошедшую неделю.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $ 0,49 (0,82%) - до $58,93 за баррель. В среду их цена выросла на $ 0,68 (1,16%), составив на закрытии $59,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $0,52 (0,97%) - до $ 52,84 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,55 (1,04%) - до $53,36 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела примерно на 1,8%, WTI - на 2,4%.

Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, который указал на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,5 млн баррелей. Это является максимальным скачком показателя с февраля 2017 года, причем подъем фиксировался по итогам пятой недели подряд.

Резервы бензина увеличились на 934 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует позднее в четверг.

Аналитики, опрошенные S & P Global Platts, прогнозируют в среднем повышение запасов нефти на 4 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2,6 млн баррелей.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 58,91 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 59,12 доллара за баррель, что на 30 центов ниже уровня закрытия торгов ($59,42).