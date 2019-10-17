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Четверг, 17.10.2019
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Минобразования готовит предложения Минфину, как повысить зарплату учителям

Минобразования готовит предложения Минфину, как повысить зарплату учителям
20:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook МОН

Новости Бизнеса:В Минфине следят за работой Министерства образования по поиску возможностей повышения зарплат учителям.

Министерство образования и науки Украины рассматривает варианты модели образовательной реформы, которая стимулировала бы повышение качества школьного образования благодаря повышению заработных плат учителям, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"На самом деле на образование мы тратим больше, чем в среднем страны ОЭСР... Это глобальная картина. А дальше нужно смотреть, где у нас неэффективность внутри. Если страна тратит большие средства, а зарплаты достаточно низкие – значит, где-то мы отстаем по показателям эффективности. И тут министр образования очень детально сейчас изучает, что нужно изменить, какие дополнительно реформы следует провести", – сказала Маркарова в интервью "Голосу Америки" в четверг.

При этом задача номер один – повышение качества образования, подчеркнула министр.

"Этот вопрос на повестке дня", – подчеркнула она.

"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ

Как сообщалось, в июле 2019 года Кабинет министров под руководством бывшего на то время премьера Владимира Гройсмана принял постановление, которое предусматривает повышение зарплат учителям и научным сотрудникам. Однако финансирование этого постановления не предусмотрено проектом государственного бюджета на 2020 год, поданным правительством к первому чтению. Заложенное повышение зарплат в сфере образования учитывает инфляцию +2%.

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Зарплата, Минобразования, Минфин, Учителя, Оксана Маркарова, Зарплаты учителям.
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