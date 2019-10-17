Скачать
Четверг, 17.10.2019
"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ
"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ
В Минфине заверили, что гривна в 2020 году не обрушится
В Минфине заверили, что гривна в 2020 году не обрушится
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео

"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ

"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ
19:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Бизнеса:Украина более активно сотрудничает с МВФ относительно новой программы помощи.

Украинская делегация в ходе визита на ежегодное собрание Международного валютного фонда (МВФ) продолжила обсуждение новой программы помощи с Фондом и продвигается в этих активных переговорах достаточно хорошо, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Мы движемся быстрее, чем в предыдущие годы… Прошлогодние переговоры заняли много времени - не один визит в США на ежегодные собрания. Сейчас движемся достаточно быстро", - сказала она в интервью "Голосу Америки" в четверг в Вашингтоне.

Глава Минфина отметила, что ряд условий программы уже выполнены, в частности, приняты законы о сплите Нацфинуслуг, об экономическом операторе, о совместном режиме транзита.

Маркарова подтвердила, что в ходе переговоров обсуждается стабильность и нормальная работа банковского сектора. "ПриватБанк очень сложный вопрос – ничего не поменялось: есть юридическая стратегия, которой мы следуем, есть 155 млрд грн, которые государство инвестировало в этот банк, поэтому вопросы банковской системы затрагиваются. И вопрос получения средств назад, не только ПриватБанка (конечно, он наибольший), но и других банков, и проблемных кредитов, в том числе государственных банков", - сказала министр.

Прогноз роста экономики Украины увеличен до 3,7%

Она также сообщила, что провела конструктивную встречу с представителями Казначейства США и не увидела каких-либо изменений к худшему в отношениях сторон.

Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

Представители украинской стороны до начала работы миссии допускали, что уже по ее итогам может быть достигнута рекомендация об открытии новой программы. Однако, по данным источников, близких к переговорам, негативное влияние на конечный результат оказали последние события вокруг ПриватБанка (Киев), информация о возможном компромиссе с его экс-акционерами без должной реакции главы государства, обыски в банке, а также давление на руководство Национального банка страны.

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ

Премьер-министр Алексей Гончарук впоследствии сказал, что допускает достижение staff level agreement с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, Кабмин, Минфин, Оксана Маркарова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Гладковский объявил голодовку
Гладковский объявил голодовку
Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников
Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников
Заведомо слабый фильм: успех Роберта Дауни в &quot;Докторе Дулиттле&quot; под сомнением (Фото)
Заведомо слабый фильм: успех Роберта Дауни в "Докторе Дулиттле" под сомнением (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь