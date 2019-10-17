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Прогноз роста экономики Украины увеличен до 3,7%

Прогноз роста экономики Украины увеличен до 3,7%
15:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Минэкономики Украины улучшило прогноз роста ВВП Украины в следующем году до 3,7%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует ускорение роста экономики в 2020 году до 3,7%, что совпадает с прогнозом Всемирного банка, сообщил глава министерства Тимофей Милованов в Facebook.

"Мы также имеем более оптимистичный сценарий в 4,8% при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес климата в Украине к лучшему", – написал он из Вашингтона, где в составе украинской делегации проводит переговоры с МВФ, Всемирным банком и другими МФО в рамках ежегодного собрания МВФ.

Министр уточнил, что речь идет о создании условий для защиты прав собственности, либерализации рынков, судебной реформе, качественной работе правоохранительных органов, "удаленности олигархов и заинтересованных сторон в правительстве и политиков".

Как сообщалось, утвержденный в мае этого года предыдущим правительством макропрогноз на 2019-2021 годы также содержит два сценария развития. Базовый предполагает замедление роста ВВП с 3,3% в 2018 году до 3% в этом году с ускорением до 3,8% в 2020 году и 4,1% – в 2021-м.

Рост ВВП Украины может дойти до 4% к 2021 году - Всемирный Банк

Согласно второму варианту, в 2020-2021 годах прогнозируется рост ВВП на уровне по 3,6%, однако в 2022 году он замедлится до 3,3%.

Премьер Алексей Гончарук после назначения в конце августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года.

МВФ ожидает роста ВВП Украины на 3% в 2020г.

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МВФ, Рост экономики, ВВП, Рост ВВП, Тимофей Милованов.
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