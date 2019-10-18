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Глава НБУ заявил, что цены на газ повышаться не будут

Глава НБУ заявил, что цены на газ повышаться не будут
11:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Яков Смолий заявил, что Украина продолжает переговоры с МВФ относительно будущей программы.

Среди основных вопросов в рамках переговоров о новой программе с Международным валютным фондом есть вопросы бюджета на 2020 год, рынка земли и возобновления ответственности за незаконное обогащение, но нет вопроса повышения цены на газ.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью "Голосу Америки" в Вашингтоне, США.

По его словам, Украина продолжает переговоры с МВФ относительно будущей программы, и среди основных вопросов - принятие ряда законопроектов, бюджет 2020 года, вопросы рынка земли и возобновления ответственности за незаконное обогащение.

"Вопрос цены на газ не стоит, потому что правительство утвердило в свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", - сказал Смолий.

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По его словам, также на переговорах не стоит вопрос "ПриватБанка", но он требует решения, поскольку в 2016 году национализация была проведена согласно закону, и сегодня действующее законодательство не предусматривает возврата банка бывшим акционерам.

Также глава НБУ отметил, что вопрос независимости Национального банка и давления на него было был одним из самых актуальных в течение последних нескольких месяцев, но на сегодня регулятор не чувствует давления от президента или правительства.

Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

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В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, украинская делегация в США продолжит переговоры с МВФ относительно новой трехлетней программы, старт которой ожидается в этом году.

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Газ, НБУ, МВФ, Цена на газ, Яков Смолий.
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