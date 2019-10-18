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В Минэнергетике ищут способы превратить угольную промышленность в безубыточную

В Минэнергетике ищут способы превратить угольную промышленность в безубыточную
11:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:по мнению Виталия Шабунина украинцам уже надоело постоянно финансировать угольную отрасль.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины ищет механизмы, чтобы вывести угольную отрасль страны из убыточного состояния, в котором она пребывает более десяти лет.

Об этом сказал во время Часа вопросов к правительству первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин.

"Сейчас мы ищем формулу, каким образом сделать отрасль безубыточной, потому что я думаю, что украинцам уже надоело постоянно финансировать угольную отрасль, поскольку она на себя не зарабатывает. Она этого не делает последние 10 лет, и очень странно, что частные шахты зарабатывают, а государственные – нет, и мы этот вопрос должны решить", - сообщил Шубин.

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Он также напомнил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды начало проводить аудит эффективности работы всех государственных шахт, из которых свыше 20 – убыточны.

"Мы имеем больше 20 шахт, которые убыточны. Есть больше 30 шахт, которые принадлежат государству, вопрос в том, что не все залежи требуют развития. Но это вопрос непосредственно выводов (после проведения аудита – ред). В Украине есть свыше 10 шахт, которые имеют хорошие перспективы развития, эти шахты будут работать», - подчеркнул первый замминистра.

15 октября Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в государственный бюджет на 2019 год, которыми предусмотрено выделение 1 млрд грн на выплату зарплат шахтерам.

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Шахтеры, Шахты, Минэнергетики, Виталий Шабунин.
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