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Минфин сообщил сколько составил дефицит общего госбюджета

Минфин сообщил сколько составил дефицит общего госбюджета
14:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Дефицит общего фонда госбюджета составил почти 26 миллиардов гривен.

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины за девять месяцев 2019 года составил 25,8 млрд грн и был профинансирован за счет заимствований.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, фактические заимствования в общий фонд госбюджета за этот период составили 351 млрд в гривневом эквиваленте, что составляет 86,5% от годового плана.

При этом расходы общего фонда госбюджета на погашение и обслуживание госдолга составили 298 млрд грн и 91 млрд грн соответственно.

Отмечается, что за 9 месяцев доходы общего фонда выросли на 6,8% - до 650,8 млрд грн, и составляли 94,6% от плана.

Кассовые расходы общего фонда составили 979 млрд грн, или 92,2% от плана.

Также сообщается, что по состоянию на 1 октября сумма средств на Едином казначейском счете составила 61,6 млрд грн, а на валютных счетах ГКСУ были средства в гривневом эквиваленте на 39,7 млрд грн.

Показатели государственного бюджета в целом, как и сводного бюджета, за 9 месяцев не приводятся.

Кабинет министров одобрил и передал в Верховную Раду изменения в государственный бюджет Украины на 2019 год, который предусматривает снижение плана доходов госбюджета на 20,4 млрд грн из-за сокращения плановых поступлений по НДС на импортные товары и ввозной пошлины в результате укрепления гривни к доллару США и евро и компенсацию этого за счет сокращения плана расходов на обслуживание госдолга на 21,6 млрд грн.

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Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, госбюджет за январь-сентябрь 2019 года получил 739,680 млрд грн доходов, что на 4,8% ниже планового показателя на этот период, но на 9,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Действующий госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.

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Верховная Рада, Гривна, Украина, США, Госбюджет, Минфин, ГКСУ.
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