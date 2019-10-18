Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс

Новости Бизнеса:Парламент принял за основу изменения в Бюджетный кодекс для госбюджета-2020.

Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс Украины для целей балансирования государственного бюджета на 2020 год.

Как передает корреспондент, за принятие соответствующего проекта номер 2144 в первом чтении проголосовали 264 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя проект, заместитель министра финансов Юрий Джигир отметил, что принятие этих изменений позволит сбалансировать госбюджет на следующий год.

"Реализация законопроекта улучшит администрирование платежей, обеспечит наполнение бюджетов разных уровней, обеспечит стабильное финансирование сферы образования и здравоохранения, улучшит управление расходами социальной направленности", - сказал он.

В свою очередь, представитель Бюджетного комитета Рады Юрий Кузбит отметил, что комитет рекомендует принять проект за основу, поручив его доработку ко второму чтению с учетом предложений комитета.

"Отдельные положения законопроекта дискуссионные или не согласовываются с нормами Бюджетного кодекса, потому поднятые в законопроекте вопросы требуют дальнейшей доработки ко второму чтению", - сказал депутат.

Как сообщалось, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте проект бюджета Украины на 2020 год, построенный на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3% и валютным курсом 28,2 грн за доллар.

Проект предполагает доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн, предельный объем дефицита – 95 млрд грн, или 2,09% ВВП, государственный и гарантированный государством долг - 54,1% ВВП.

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению правительственный проект госбюджета на 2020 год.

Рассмотрение документа парламентом в первом чтении ожидается в пятницу, 18 октября.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук до конца октября пообещал представить обновленный макропрогноз, который станет основной для корректировки проекта госбюджета на следующий год.