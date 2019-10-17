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Депутаты ВР предлагают внести изменения в бюджет страны на следующий год

Депутаты ВР предлагают внести изменения в бюджет страны на следующий год
15:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабинет министров зарегистрировал в парламенте проект бюджета Украины на 2020 год, предполагающий доходы в сумме 1,079 трлн грн,

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины с участием руководства Министерства финансов и Счетной палаты обработали свыше 2 тысяч предложений народных депутатов к законопроекту о государственном бюджете Украины на 2020 год, для учета которых по предварительной оценке необходимо около 1,9 трлн грн.

Как говорится в заключении комитета, большинство полученных предложений не соответствуют требованиям регламента, в частности, предложения по увеличению расходов или сокращению поступлений в бюджет не содержат источников компенсации.

Отмечается, что отдельные депутаты подали сбалансированные предложения только формально, предложив нереалистичные компенсаторы.

Расходы на здравоохранение в проекте госбюджета 2020 года увеличены почти на 10 млрд грн

Также сообщается, что по итогам рассмотрения предложений комитет решил рекомендовать парламенту принять законопроект в первом чтении с учетом ряда предложений депутатов.

В частности, в сравнительной таблице к законопроекту предлагается учесть или частично учесть предложения повысить прожиточный минимум, минимальную заработную плату, помощь по рождению ребенка, социальные гарантии военнослужащим, а также предложение увеличить перечисления в бюджет от Национального банка на 3,5 млрд грн, предложение относительно распределения ряда субвенций местным бюджетам.

Эти предложения должны быть рассмотрены и учтены Кабинетом министров при подготовке законопроекта ко второму чтению и при реализации бюджетной политики в следующем году.

Кабинет министров зарегистрировал в парламенте проект бюджета Украины на 2020 год, предполагающий доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн, предельный объем дефицита – 95 млрд грн, или 2,09% ВВП, государственный и гарантированный государством долг - 54,1% ВВП.

Профсоюзы требуют от Кабмина роста прожиточного минимума и зарплат

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению правительственный проект госбюджета на 2020 год.

Рассмотрение документа парламентом в первом чтении ожидается в пятницу, 18 октября.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук до конца октября пообещал представить обновленный макропрогноз, который станет основной для корректировки проекта госбюджета на следующий год.

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Верховная Рада, Министерство финансов, Кабмин, Госбюджет-2020.
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