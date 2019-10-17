Профсоюзы требуют от Кабмина роста прожиточного минимума и зарплат

Новости Бизнеса:По требованию ФПУ, зарплаты с нового года должны вырасти до более 7 тыс гривень, а прожиточный минимум до более 5,5 тысяч.

Федерация профсоюзов Украины, изучив проект бюджета Украины на 2020 года, настаивает на увеличении прожиточного минимума и заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба ФПУ.

Федерация посетовала на продолжающуюся тенденцию недопуска профсоюзов к разработке проекта государственного бюджета, на что они имеют право согласно законодательству и договоренностях по Генеральном соглашению, однако их вовремя направленные предложения остались проигнорированными правительством.

Профсоюзы при доработке проекта бюджета настоятельно рекомендуют увеличить с 1 января размер прожиточного минимума до не меньше 5640 гривень, что рассчитано согласно украинского законодательства.

Кроме этого, ФПУ предлагают установить минимальную зарплату в размере 7276 гривень, а также тарифную ставку работника первого тарифного разряда на уровень предложенного прожиточного минимума.

Помимо этого, профсоюзы настаивают на недопущение усиления уровня бедности путем закрепления в финальном бюджете Украины более низки соцстандартов и ограничить расходы по некоторым отраслям в пользу более приоритетных, включая образование, здравоохранение и другое.

Ранее в Верховную Раду поступил законопроект, в котором предполагается освобождение от уплаты ЕСВ молодежи возрастом до 27 лет и их работодателей.