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Парламент хочет освободить от уплаты ЕСВ работников, которые младше 27 лет

Парламент хочет освободить от уплаты ЕСВ работников, которые младше 27 лет
16:32 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Украины:Нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучер зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса.

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады. Отмечается, что за таких лиц единый взнос уплачивается при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Автор законопроекта также предлагает установить нулевую ставку налога на доходы физлиц для работников возрастом до 27 лет.

В пояснительной записке говорится, что похожий подход уже был применен в мировой практике.

"В Польше для решения проблемы с выездом поляков на работу в более успешные страны был отменен налог на доходы физических лиц для работников, которым не исполнилось 26 лет. Международные эксперты положительно оценили такой шаг польских властей.

Налоговый законопроект: Верховная Рада внесет правки

В Польше были установлены предельные размеры дохода, к которому применяется соответствующая льгота. В то же время, в украинских реалиях установление предельного размера дохода для получения налоговых льгот приведет только к оставлению в тени настоящих размеров дохода населения", - заявляет Кучер.

По его словам, принятие законопроекта создаст благоприятные условия для работодателей в разрезе принятия на работу студентов и молодых специалистов, будет стимулировать украинцев оставаться работать в Украине и приведет к детенизации рынка занятости и доходов населения.

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Верховная Рада, Законопроект, "Слуга народа", Алексей Кучер.
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