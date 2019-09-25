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Налоговый законопроект: Верховная Рада внесет правки

Налоговый законопроект: Верховная Рада внесет правки
13:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Законопроект №1210 будет доработан при подготовке к рассмотрению во втором чтении в сессионном зале Верховной Рады.

Об этом сообщил заместитель комитета ВР по налоговой и таможенной политике Александр Дубинский на заседании рабочей группы по вопросам ренты на добычу железной руды в Украине, передает корреспондент МинПрома.

По его словам, депутаты профильного комитета ВР согласились с предложением бизнеса в рамках законопроекта №1210 привязать размер рентных платежей к котировкам Platts на железную руду в северо-восточных портах Китая – и отказаться от фиксированных платежей ввиду высокой волатильности глобального рынка ЖРС.

Кроме того, по итогам обсуждений в рабочей группе с участием представителей Государственной налоговой службы Украины депутаты ВР поддержали предложение оставить ставку ренты на уровне 8% (законопроект предусматривает ее повышение до 10%). Вместе с тем Дубинский уточнил, что его комитет намерен предложить ВР предварительно принять законопроект №1210 в первоначальном виде – а согласованные с бизнесом изменения внести в текст документа уже при его подготовке ко второму чтению.

В свою очередь, президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отметил, что бизнес поддерживает тезис о справедливом распределении налоговой нагрузки.

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По его словам, именно поэтому размер рентных платежей должен учитывать текущую ситуацию на рынке – поскольку в последние годы стоимость железной руды колебалась от 120 долл./т. до 45 долл./т. "Когда рынок растет, металлурги и горняки готовы делиться с государством своей прибылью. Но когда он падает, мы несем убытки, поэтому рента не может быть повышена без привязки к ценам на руду", - подчеркнул глава "Укрметаллургпрома".

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Верховная Рада, Налоги, ГНСУ, "Укрметаллургпром", Александр Дубинский, МинПром.
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