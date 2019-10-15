Экономика в тени: каждый третий получает зарплату в конверте

Новости Украины:Украинцы преимущественно предпочитают получать зарплату в конвертах и не платить налоги.

Около половины трудоспособных украинцев получают заработную плату в конвертах — без уплаты соответствующих налогов. Об этом заявили в Киевском международном институте социологии, ссылаясь на данные своего исследования по результатам опросов.

Сообщается, что в минувшем году 40% доходов бизнеса не были в поле зрения Государственной фискальной службы Украины (ГФС), а каждый третий украинец получал зарплату в конвертах, работая на украинскую компанию. Эксперты Киевского международного института социологии зафиксировали уровень теневой экономики в Украине в 47%.

Ранее в Верховную Раду поступил законопроект, в котором предполагается освобождение от уплаты ЕСВ молодежи возрастом до 27 лет и их работодателей.

Напомним, рост долгов по зарплатам в августе 2019 года вырос на 2,8%, а реальная зарплата выросла на 7,7%.